Weltklasse: Lyles vise un gros chrono sur 200 m malgré la pluie

Malgré la pluie annoncée, Noah Lyles vise un gros chrono jeudi sur 200 m au Weltklasse de Zurich. Il y retrouvera Letsile Tebogo pour une ultime confrontation avant les Mondiaux de Tokyo.

'Quelqu'un connaît le chrono le plus rapide réalisé sur 200 m sous la pluie?', a interrogé le sprinteur américain lors d'une conférence de presse mercredi, alors que de fortes précipitations sont annoncées à Zurich jeudi soir pendant la finale de la Ligue de diamant.

'Usain Bolt a couru en 19''50, 19''60 (réd: 19''59 précisément) à Lausanne, sous la pluie' en 2009, lui a indiqué un journaliste. 'Ca tombe bien, c'est à peu près ce que je vise demain', a assuré l'Américain, meilleur performeur mondial de l'année sur la distance avec 19''63.

'La pluie n'est pas vraiment un inconvénient ou un avantage. En restant bien concentré, ça va', a estimé Lyles, qui a déjà couru sous une pluie battante à Athletissima la semaine dernière (2e du 100 m en 10''02). A Lausanne, 'j'ai eu un très mauvais départ, avec un mauvais temps de réaction, c'est uniquement pour ça que j'ai raté la course et la pluie n'a pas changé grand-chose', a-t-il ajouté.

Gros duel en approche

Jeudi à Zurich, Lyles, médaillé de bronze olympique sur 200 m, sera face au champion olympique de la distance Letsile Tebogo, pour une confrontation très attendue à moins de trois semaines des championnats du monde à Tokyo, où les deux hommes font office de favoris pour décrocher l'or.

'Dès que Noah est là, ça devient d'un coup beaucoup plus stressant, je sais que je dois donner le meilleur de moi-même alors qu'avec les autres, je donne moins afin que Noah ne voie pas où j'en suis', a souri Tebogo. 'Mais les Mondiaux approchent, on est bien obligés de s'affronter!'

/ATS