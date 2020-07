Woods à 5 coups du leader à l'issue du 1er tour

Tiger Woods a conclu le 1er tour du Memorial Tournament à 5 coups du leader Tony Finau. L'Américain effectuait jeudi à Dublin dans l'Ohio son grand retour sur le circuit PGA après cinq mois d'arrêt.

Vainqueur l'an dernier de son 15e Majeur au Masters d'Augusta, Tiger Woods a réalisé quatre birdies, dont un au 18e trou, sur le parcours de Muirfield Village. 'Je me suis senti bien, j'étais un peu rouillé mais dans l'ensemble j'ai senti que c'était un bon début', a déclaré l'Américain, 18e après la 1re journée avec une carte de 71 (-1).

Woods (44 ans) n'avait plus joué depuis le Genesis Invitational qu'il avait lui-même organisé en février à Los Angeles, peu avant que la PGA ne décide de geler son circuit en raison de la pandémie de Covid-19. A la recherche d'un 83e titre record, il avait manqué les quatre premiers tournois joués depuis la reprise.

En tête, Tony Finau a de son côté enchaîné trois birdies consécutifs aux 9e, 10e et 11e trou. Il a terminé avec des birdies aux 17e et 18e pour finir avec un coup d'avance sur Ryan Palmer. Le no 1 mondial Rory McIlroy pointait au 8e rang à cinq coups du leader.

/ATS