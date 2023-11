Woods va faire équipe avec son fils après son retour

Tiger Woods, qui doit faire son retour sur les greens fin novembre, disputera un tournoi en équipe avec son fils Charlie dans la foulée en décembre. Il l'a annoncé.

Woods (47 ans), opéré d'une cheville en avril, doit d'abord disputer aux Bahamas le Hero World Challenge du 30 novembre au 3 décembre, tournoi sur invitations qu'il organise lui-même.

Après le Hero World Challenge, il fera équipe avec son fils Charlie (14 ans) au PNC Championship les 16 et 17 décembre à Orlando, un tournoi spécial parent-enfant.

'C'est un cadeau incroyable de pouvoir partager mon amour du golf avec Charlie et nous avons hâte de jouer le PNC Championship toute l'année', a indiqué 'le Tigre', qui fêtera ses 48 ans le 30 décembre.

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, l'homme aux 15 titres majeurs est resté éloigné des greens pendant plus d'un an, et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au troisième tour des Masters, et a dû subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Woods et son fils avaient déjà participé au PNC Championship en 2021, terminant 2es.

