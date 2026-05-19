Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Le législatif de la ville de Zurich a rejeté de justesse mercredi un soutien public à un practice ...
Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le législatif de la ville de Zurich a rejeté de justesse mercredi un soutien public à un practice de golf. A l'origine du texte, le PLR n'a pas convaincu avec son argument selon lequel le golf est un sport populaire. Le parti n'a pas non plus accepté un compromis.

En toile de fond, la ville ne souhaitait apparemment pas renouveler le bail avec l'exploitant, à cause de désaccords notamment sur les mesures écologiques et de sécurité.

Pour les libéraux-radicaux zurichois, le practice concerné, le Driving Range, contraste avec le Dolder Golf Club, situé à proximité et qui est réservé à une clientèle triée sur le volet. Il permet aux personnes moins aisées de s’entraîner. On y voit ainsi souvent des élèves, a déclaré Stéphane Braune (PLR) mercredi soir.

Une façon de voir pas du tout partagée par les Vert-e-s, qui relèvent d'autres priorités, 'de réels problèmes comme la crise du logement qui s’aggrave ou la crise climatique', selon Yves Henz. Il n’appartient pas à la ville de mettre des terrains à la disposition d’un club de golf, un 'club élitiste tout comme le PLR', a dénoncé l'écologiste.

Le PS a tenté de proposer un compromis. Pour justifier une modification de la loi, l'accent devrait être mis sur la valorisation écologique et une exploitation socialement équitable et durable, a expliqué Sofia Karakostas pour justifier une modification du texte. Elle a reconnu qu'on ne pouvait pas mettre sur un même pied le practice de golf en question et un 'terrain de golf extrêmement problématique sur le plan écologique'.

Le PLR a toutefois rejeté cette proposition. Son postulat a ainsi été rejeté de justesse, par 58 voix contre 55 et une abstention.

/ATS
 

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