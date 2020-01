Le Chaudron explose de joie

Une victoire arrachée au bout du suspense. Le BC Boncourt est venu à bout de Vevey Riviera 80-77 dimanche soir dans le Chaudron en Swiss Basketball League pour son premier match de 2020. Le score était encore de parité à une minute de la fin du match.





Les montagnes russes

Les Jurassiens, privé d’Alex Wilburn blessé à la main et indisponible pour deux semaines au minimum, ont d’abord perdu 11 ballons dans une première mi-temps en dents de scie. Des erreurs qui ont directement offert 14 points aux Veveysans et leur ont permis de compter jusqu’à 9 points d’avance (19-10). La Red Team a en revanche réalisé un début de 2e période canon et infligé un 7-0 à Vevey. Le BCB n’a cumulé qu’une seule perte de balle dans les 20 dernières minutes et compté jusqu’à 10 points d’avance (53-43) en fin de 3e quart-temps.

La fin de match a été irrespirable dans le Chaudron. Le public a poussé et s’est levé pendant la dernière minute. Quelques belles actions défensives comme on en voit peu, des rebonds autoritaires et de la réussite aux lancers-francs ont permis au BCB de remporter le money-time. Il a communié avec son public après le coup de sifflet final lors d’une haie d’honneur. Le BCB a assuré l’essentiel mais n’a pas pris le chemin le plus court vers la victoire. Il doit encore, comme le souhaite son capitaine Eric Fongué, réaliser un match plein et garder le contrôle pendant 40 minutes.