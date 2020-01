Un exploit rugissant !

Amir Savon danse devant un public qui applaudit à tout rompre depuis de longue minute. Xavier Ford, stratosphérique avec ses 41 points, se congratule avec ses coéquipiers avant d’entamer une holà devant la tribune. Dans le sillage de son leader américain, le BC Boncourt vient de signer l’un des plus grands exploits du club de ces dernières années. En éliminant en quart de finale de la Coupe de Suisse les Lions de Genève 94-88, l’un des deux titans du basket suisse, Les Jurassiens ont peut-être créé la surprise de l’année. Ils retrouveront le dernier carré quatre ans après leur dernière demi-finale de coupe lourdement perdue sur le parquet de Fribourg (115-65).





Costaud de bout en bout



Et c’est en costaud que le BCB a dompté les lions après avoir mené au score durant la majeure partie de la rencontre et sans se faire jamais distancer. Qui l’eut cru, les Ajoulots d’ordinaire si friable en défense ont même mené 34-23 après un premier quart d’heure très bien maîtrisé face à des Genevois un peu pâlot. Pour la première fois de la saison, Boncourt a maintenu un combat intensif durant 40 minutes, tenant sans doute là son match référence en dépit de 18 lancers francs ratés !

Malgré les fautes rapidement accumulées par Ford et Chatkevicius (énorme également avec 21 points et 9 rebonds), le BCB a su gérer son agressivité alors que trois Genevois (Maruotto, Dubas et Sehic) n’ont pas fini la partie. Lorsque Genève est repassé devant dans le troisième quart ? Les Jurassiens ne sont pas sortis de leur match et ont régné dans la raquette avec 40 points marqués contre 26 pour leur adversaire. Et Xavier Ford a tout fait aux Genevois en compilant 41 points, 15 rebonds et 2 interceptions, et en rentrant des tirs cruciaux qui ont fait mal à l’adversaire comme ce shoot à trois points à cinq minutes de la fin.





Boncourt connaîtra son adversaire le 21 janvier



Les exploits se forgent aussi avec l’apport précieux des secondes lames à l’image d’un Amir Savon, expulsé après 5 fautes mais épatant avec notamment 4 passes décisives au compteur ! Le dernier quart a été insoutenable de tension avant que Boncourt n’assure sa qualification dans la dernière minute. Mais cela faisait longtemps que le public du Chaudron n’avait plus connu pareille frénésie, le futur président du club Grégory Franc se faisant même expulsé de la tribune après un échange de mots un peu trop passionnés avec l’arbitre. Le BC Boncourt va devoir patienter jusqu’au 21 janvier et le tirage au sort pour connaître son adversaire en demi-finales, mais rêve déjà d’imiter son voisin du HC Ajoie. /jpi