Alexis Herrmann de retour au BC Boncourt

Un joueur emblématique fait son retour au BC Boncourt. Alexis Herrmann évoluera à nouveau avec l’équipe de Swiss Basketball League à partir de début mars. Son retour est prévu à l’occasion de la réception de Massagno en demi-finale de la Coupe de Suisse, selon un communiqué du club ajoulot transmis vendredi. Formé au Chaudron, le Jurassien de 27 ans a évolué pendant six ans avec la Red Team, avant de rejoindre les Starwings de Bâle lors de la saison 2016-17. Alexis Herrmann avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses il y a environ une année et évolue depuis avec la 2e équipe du BC Boncourt en 1re ligue. Son retour dans l’élite suisse ne l’inquiète pas : « Je suis un joueur de caractère et je m’intègre facilement. Je veux surtout retrouver le plaisir de jouer devant ma famille et devant mes amis. Cet engouement autour du BCB me manque beaucoup depuis mon départ du club et ça, je l’avais peut-être sous-estimé », explique Alexis Herrmann.



Cette nouvelle réjouit également le coach de la Red Team, Vladimir Ruzicic, pour qui l’apport du meneur se ressentira aussi hors du terrain « Je suis convaincu que le public va apprécier sa présence, il est connu de tous dans la région et ça, c’est une bonne chose pour le club. Ensemble, nous allons donner le meilleur pour améliorer les performances de l’équipe ». /comm-emu