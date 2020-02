Le BC Boncourt revient à hauteur du top 6

Le BC Boncourt n’a pas raté son rendez-vous crucial face à son concurrent direct Starwings ce dimanche. Au terme d’une prestation enthousiasmante et convaincante, les Jurassiens se sont facilement imposés dans leur Chaudron 94-80 face aux Bâlois lors de la 18e journée de Swiss Basketball League. Grâce cette victoire, les Boncourtois reviennent à hauteur du top 6 à quatre matches de la fin du deuxième tour. Ils totalisent 25 points, tout comme le 6e Vevey, mais reste derrière à la 7e place en raison du point-average défavorable (-5) aux confrontations directes.





Chatkevicius impérial à l'intérieur



Contrairement à vendredi sur le parquet de Monthey, le BC Boncourt a très bien entamé son match et a rapidement pris le large pour mener de 11 points dans le premier tiers. La Red Team a même doublé son avantage à la mi-temps (55-23) grâce à un joli réalisme offensif (55,3% de réussite) et une agressivité défensive remarquable. Souvent pointé du doigt pour son inconstance dernièrement, Dainius Chatkevicius a sorti un match énorme. Le géant lituanien a détruit le secteur intérieur bâlois avec 15 points et 17 rebonds, tandis qu’Alex Wilbourn (7 points / 6 rebonds) a offert de précieuses rotations.





Boncourt, jamais inquiété, a fait tourner son effectif



Malgré une deuxième période moins aboutie, le BCB ne s’est jamais fait peur et a toujours conservé un matelas confortable d’une quinzaine de points d’avance grâce à une domination sans partage au rebond (50-36) en prenant notamment 19 ballons sous le panier de l’adversaire ! Sous l’impulsion d’un excellent Karl Cochran à la mène, les Jurassiens ont également su contrôler le rythme de la rencontre tandis que Xavier Ford continue d’enchaîner les statistiques affolantes avec 27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. L’entraîneur Vladimir Ruzicic a même pu faire tourner son effectif pour offrir au jeune Yannick Jäggi - qui fêtera ses 18 ans le mois prochain - ses premières minutes de jeu en SBL. Luca Martins, 18 ans la semaine prochaine, a également participé à la fête.





En chasse



Le BCB a désormais quatre matches pour aller chercher cette sixième place synonyme de qualification directe pour les play-off avant le tour intermédiaire. Il dispose, sur le papier, d’un calendrier plus favorable que Vevey qui devra défier trois membres du top 5 tandis que la Red Team affrontera trois équipes derrière elle au classement. La chasse est lancée. /jpi