Le temps des regrets pour le BC Boncourt

Boncourt en tête à la pause



Les Boncourtois n’éprouvaient pourtant que de la déception à l’issue du match. « Quand on mène de 14 points et que l’on perd, on ne peut pas être satisfait du match », souffle l’ailier Kevin Monteiro. C’est oublier que Boncourt a fait mieux que rivaliser avec l’un des rouleaux compresseurs du championnat. La Red Team s’est vite remise de ses mauvaises premières minutes et a montré qu’elle était dans le coup. Mieux, elle virait même en tête à la mi-temps (43-39) notamment grâce à un Dainius Chatkevicius qui posait beaucoup de problème dans la raquette à l’adversaire.





Le BCB encaisse un -16 en cinq minutes top chrono



Galvanisés, les hommes de Vladimir Ruzicic ont creusé en cinq minutes un trou de 14 points au retour des vestiaires face à des Unionistes méconnaissables. Incroyable mais vrai, Neuchâtel menait de deux points cinq minutes plus tard, 65-63 en fin de troisième quart ! Plus agressifs, les joueurs de Daniel Goethals ont resserré leur défense et déroulé les systèmes offensifs à nouveau efficaces. A l’inverse, les Boncourtois ont perdu leur réalisme, multipliant les mauvais choix.

Mais il était écrit que ce match serait fou. Alors que Neuchâtel s’était reconstruit une avance de 8 points, le BCB est revenu à une longueur (75-74) à un peu plus d’une minute de la fin sans parvenir à repasser devant. Rageant, frustrant, mais la montée en puissance de ces dernières semaines se confirme. Et la sixième place, à trois journées de la fin du deuxième tour, reste à une victoire. /jpi





Galerie photos BC Boncourt - Union Neuchâtel