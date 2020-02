Les nouveaux visages du BC Boncourt

De nouveaux visages et une nouvelle ère qui s’ouvre pour le BC Boncourt. Un comité tout neuf prendra officiellement les rênes du club de Swiss Basketball League ce dimanche. RFJ a reçu Grégory Franc, futur président du club, et Florence Calasan qui prendra la responsabilité des finances. Ils succèdent notamment à Paul Vallat et Stéphane Brugnerotto.





L'heure des présentations

Grégory Franc, 38 ans, est enseignant et conseiller communal à Courtedoux. Il a grandi à Boncourt et joué en 2e ligue à JuraBasket. Sa carrière sportive a été plus majoritairement marquée par le football et l’athlétisme.

Florence Calasan, Boncourtoise, travaille à Porrentruy et a fait partie des pom-pom girls du BCB pendant près de 15 ans. Le dossier « finances », dont elle aura la charge, sera l’une des priorités du nouveau comité. Ce dernier souhaite maintenir le budget du club au niveau actuel, autour de 750'000.-. Il devra éponger une dette de quelques dizaines de milliers de francs.

Le nouveau comité est notamment complété par Clément Boesch au poste de directeur sportif et Joël Berret à la vice-présidence.