Vevey Riviera réintégré

Le BC Boncourt ne pourra compter que sur lui pour accéder directement aux play-off de Swiss Basketball League. Vevey Riviera a été réintégré au championnat ce vendredi, selon Swiss Basketball. La fédération l’a indiqué sur son site internet. Le club vaudois s’est acquitté de la dette qui lui a valu une suspension provisoire. Il ne risque plus de défaite par forfait.

Le BC Boncourt et Vevey Riviera sont à la lutte pour la 6e et dernière place directement qualificative pour les play-off à trois journées de la fin de la 1re phase du championnat. Les deux équipes sont à égalité. 7es, les Jurassiens sont précédés par les Vaudois au classement via les confrontations directes. Si le BCB ne parvient pas à accéder aux play-off en décrochant la 6e place, il pourra encore tenter de le faire lors du tour intermédiaire inférieur. /ats-msc