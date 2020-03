La demi-finale de la Coupe de Suisse de basketball est reportée

Le BC Boncourt n'accueillera pas Massagno dimanche au Chaudron. Cette demi-finale de la Coupe de Suisse de basketball est reportée en raison de l’épidémie de coronavirus. Swiss Basketball l’a annoncé jeudi. Le championnat de Swiss Basketball League est lui suspendu jusqu’au 15 mars. Les rencontres que le BCB devait disputer dans ce cadre mercredi (11 mars) à Nyon et dimanche (15 mars) à domicile contre Lugano n’auront donc pas non plus lieu. La situation sera ensuite réévaluée pour la suite du championnat. /emu