Fin de saison pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt peut rentrer au vestiaire. La Fédération suisse de basketball a annoncé jeudi soir l’arrêt immédiat des compétitions masculines et féminines de Swiss Basketball League. Les présidents de clubs se sont réunis en urgence jeudi et réagissent ainsi aux mesures et recommandations prises par les autorités fédérales et cantonales en raison de la pandémie de coronavirus.







Pas de demi-finale de Coupe de Suisse



La Coupe de Suisse est elle aussi annulée. Le BC Boncourt ne jouera pas sa demi-finale tant attendue. Les basketteurs ajoulots, 7e de Swiss Basketball League, devaient affronter les Tessinois de Massagno. Le BCB a ainsi disputé son dernier match de la saison dans le Chaudron le 14 février dernier face à Union Neuchâtel.







« La seule issue possible »



« Les dirigeants étaient conscients que le basket suisse devait préserver la santé des joueurs et du public. Malheureusement, l’arrêt des championnats était la seule issue possible », a déclaré Giancarlo Sergi, président de Swiss Basketball. La question de l’attribution des titres de champions est encore en suspens et devra être discutée, précise Swiss Basketball. /comm-mmi