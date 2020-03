L'avenir du BC Boncourt est compromis

Le BC Boncourt fait face à de graves problèmes de liquidités. Le club de basketball ajoulot a changé d’équipe dirigeante au début du mois et depuis, les mauvaises surprises s’accumulent. Selon les informations de RFJ, des factures ouvertes, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers de francs, ont été mises au jour.

La situation est « grave et urgente », a affirmé Grégory Franc, président du BCB, sur nos ondes. Il n’y a pas d’avenir financier aujourd’hui pour le club, selon lui. « On découvre certaines factures avec des montants plus élevés que ce que l’on pensait », a-t-il précisé. Le club présentait déjà une dette de plusieurs dizaines de milliers de francs.





Le coronavirus s'en mêle

La pandémie de coronavirus et l’arrêt brutal de la saison de Swiss Basketball League engendre également de lourdes pertes financières pour le club. « On avait beaucoup d’espoir sur les rentrées sportives et on pensait capitaliser sur le demi-finale de Coupe de Suisse, sur les derniers matches du 3e tour et sur les play-off », explique Grégory Franc. Ces événements devaient représenter entre 120'000 et 150'000.- de rentrées financières pour le club et ses équipes jeunesses, loisirs et élite.

« Je lance un appel à la Confédération, au canton du Jura, à nos débiteurs et aux dons », a conclu le président du club jurassien. /mmi