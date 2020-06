Un deuxième adversaire du BC Boncourt se retire

Le BC Boncourt perd un nouvel adversaire. Pully-Lausanne, entraîné par le Jurassien Randoald Dessarzin, se retire de l’élite du basketball helvétique. Le club vaudois n’évoluera plus en Swiss Basketball League la saison prochaine. Swiss Basketball a ainsi confirmé mercredi soir une information de La Télé.





Randoald Dessarzin devrait rester

Les causes sont « financières et structurelles », a confié à RFJ Randoald Dessarzin. Le club fera sa demande pour obtenir une licence en Ligue nationale B, ajoute-t-il. « Il semblerait que je sois toujours de la partie avec Pully-Lausanne la saison prochaine », précise encore le Jurassien. « C’est la volonté commune mais il reste quelques détails à régler », conclut-t-il.





Une deuxième équipe sur le carreau

Ce retrait intervient après celui de Swiss Central, annoncé début mai. Le club lucernois avait notamment invoqué des problèmes financiers. Le coronavirus « a fait du mal à beaucoup de monde. Seules les équipes qui peuvent s'appuyer sur des structures très solides pourront passer ce cap difficile », a expliqué le président de la fédération suisse de basketball Giancarlo Sergi.

La saison 2020-2021 doit débuter entre fin septembre et début octobre. Giancarlo Sergi ignore encore combien d'équipes seront sur la ligne de départ (n.d.l.r. elles étaient 12 cette saison). « Jouer à neuf ou à dix ne me pose pas de problème. L'idée d'élargir la SBL n'est plus à l'ordre du jour. Il vaut mieux serrer les rangs avec des clubs qui tiennent la route », conclut le président de Swiss Basketball.





Le BCB toujours incertain

Le BC Boncourt a obtenu la semaine dernière le droit de jouer en Swiss Basketball League la saison prochaine. La licence a été accordée en première instance. Le club ajoulot qui rencontre des difficultés financières n’est toutefois pas certain d’entamer une 23e saison dans l’élite. Les dirigeants sont suspendus au soutien des autorités : ils ont transmis des demandes d’aides financières à la commune de Boncourt, au canton du Jura, à la Confédération et à Swiss Basketball. /ATS-mmi