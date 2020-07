Le BC Boncourt tient ses 4e et 5e joueurs pour le prochain championnat de Swiss Basketball League. Il a annoncé ce mercredi le retour de Nemanja Calasan dans le Chaudron et la prolongation du contrat de Juraj Kozic. Le premier s'est engagé pour une durée indéterminée et le deuxième a signé pour une saison. Ils rejoignent Eric Fongué, Amir Savon et Marc Seylan dans l’effectif provisoire de la Red Team.

Nemanja Calasan (2m06) a cumulé 12,8 points, 8 rebonds et 2,8 passes décisives la saison dernière avec les Starwings de Bâle. Il devient également entraîneur professionnel des M23 du BCB. L'intérieur portait déjà cette double casquette la saison dernière du côté de Bâle. Le Serbe de 34 ans fera son retour dans les rangs du BC Boncourt trois ans après son départ. Quant à Juraj Kozic, le Suisse vivra un 3e championnat dans le Jura, un 2e consécutif. L'entraîneur de la Red Team, Vladimir Ruzicic, avait lui aussi prolongé son contrat il y a quelques jours, pour une durée indéterminée.

Le club, réuni en assemblée générale mercredi soir, a validé à l'unanimité son budget pour la saison 2020-2021. Il atteint 690'500 francs. Des chiffres stables par rapport à la saison dernière. /mmi-msc