Le frère de Juraj Kozic rejoint le BCB

Le BC Boncourt a annoncé ce mercredi soir sur les réseaux sociaux l’arrivée d’une jeune recrue en la personne de Petar Kozic, 18 ans. Il n’est autre que le petit frère de Juraj, cadre de l’effectif professionnel du BCB. Cet ailier qui culmine déjà à 2m03 arrive en provenance d’une académie croate et devrait évoluer principalement avec l’équipe M23 jurassienne. « Petar est là pour apprendre au sein de notre structure professionnelle. Physiquement, il a les caractéristiques pour jouer à haut niveau. Techniquement, il a les qualités de son frère en termes de lecture de jeu et d’adresse. Il devra être un leader avec l’équipe M23 et apporter l’impertinence de sa jeunesse au groupe professionnel », avance le directeur sportif Clément Boesch. L’entraîneur Vladimir Ruzicic évoque un jeune joueur à « fort potentiel ». Pour le frère aîné Juraj Kozic, c’est « un rêve qui devient réalité ». /comm-jpi