Le BC Boncourt vise le top 6

Le BC Boncourt retrouve son entraîneur et lance officiellement sa saison. Le club ajoulot de Swiss Basketball League a repris l’entraînement sous les ordres de Vladimir Ruzicic ce lundi. Il a retrouvé ses joueurs plus de dix jours après son retour de Serbie. L’entraîneur a dû purger une quarantaine obligatoire en raison du coronavirus. Les onze joueurs sous contrat, y compris les nouveaux étrangers du BCB, l’Américain Devin Cooper et le Serbe Milos Jankovic, avaient entamé leur préparation le 17 août déjà.





Effectif pratiquement bouclé

L’effectif du BCB est pratiquement complet. « On travaille fortement » à l’engagement d’un douzième et dernier joueur, explique Clément Boesch, directeur sportif du BCB qui achève sa première campagne de recrutement à la tête de la Red Team.