Le BC Boncourt retrouve son public

Des joueurs en méforme

La préparation n’a pas été simple pendant la pandémie. « On était totalement hors forme. On était obligé de se préparer chacun de notre côté. Les joueurs ne sont pas forcément tous responsables », précise Alexis Herrmann. L’équipe a débuté sa préparation mi-août. « C’était très compliqué de retrouver le rythme. Les quatre premières semaines ont été très compliquées. Depuis deux semaines on commence à avoir du plaisir », ajoute le Jurassien.

L’ombre du coronavirus

La saison de Swiss Basketball League reprend alors que le coronavirus circule toujours. « On ne sait pas combien de personnes viendront voir nos matches. C’est une donnée importante sachant qu’il est toujours compliqué de venir jouer dans le Chaudron et son ambiance », regrette le meneur.

Neuf équipes se disputeront le titre cette année, trois de moins que la saison dernière. « Il sera compliqué pour le championnat d’être attractif », commente Alexis Herrmann. « On va essayer de faire au moins une finale de coupe et d’aller le plus loin possible en play-off », ajoute-t-il. « Fribourg et Genève sont au-dessus. Par contre, Massagno, Lugano et Neuchâtel seront nos adversaires directs », selon Alexis Herrmann.