Pas d’arrêt pour la Swiss Basketball League

Swiss Basketball emboîte le pas à la National League de hockey sur glace et à la Swiss Football League. La fédération nationale de basketball maintient les championnats de 1re division féminin et masculin. La décision a été communiquée ce vendredi matin. Elle a été prise jeudi soir en concertation avec les présidents des clubs suite aux nouvelles mesures édictées mercredi par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19. « A l’unanimité, les présidents des clubs ont décidé de maintenir les compétitions et de continuer à jouer. Ces derniers ont jugé qu'une suspension des championnats serait dommageable pour l’entier de notre sport », écrit Swiss Basketball. Un point de la situation sportive sera effectué à fin novembre. Cela signifie que le BC Boncourt va poursuivre son championnat à huis clos. /comm-msc