Alexis Herrmann quitte le BCB

Coup de tonnerre dans le Chaudron. Alexis Herrmann, en accord avec le comité du BC Boncourt, a mis un terme à son contrat avec le club de Swiss Basketball League. Cette décision, entrée en vigueur samedi passé, a été annoncée ce lundi matin par la Red Team. Le meneur explique cette décision par des raisons professionnelles, suite à l’obtention d’une promotion qui ne lui permet plus de concilier ses engagements professionnels et sportifs. Le club ajoulot assure néanmoins dans son communiqué qu’Alexis Herrmann « fera toujours partie de la grande famille du BCB et qu’il se réjouit de pouvoir bénéficier à l’avenir de son expérience et de ses connaissances du basketball suisse ».

Le retour d’Alexis Herrmann au sein de son club formateur avait été annoncé le 31 janvier. Blessé à l’épaule avant le début du championnat, il n’avait pas encore eu l’occasion de rejouer avec la Red Team. /comm-nmy-emu