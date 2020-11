Massagno irrésistible à Boncourt

Dure sortie de quarantaine pour le BC Boncourt qui se retrouvait face à une mission de taille en défiant Massagno quatre jours seulement après avoir repris l’entraînement. Face à l’une des plus grosses cylindrées de Swiss Basketball League, les Jurassiens se sont logiquement inclinés 90-73 mercredi soir au Chaudron au terme d’un match rythmé et néanmoins plaisant.







Le BCB tient tête 20 minutes



Invaincus avec cette cinquième victoire en autant de rencontres, les Tessinois rejoignent Genève en tête du classement et infligent au BCB, toujours 5e, sa troisième défaite de la saison. La Red Team n’aura su rivaliser qu’une mi-temps face à la bande des frères Mladjan qui ont totalisé 53 points à eux deux ! Dans le sillage d’un Eric Nottage virevoltant à la mène (8 passes, 9 rebonds) et d’un Pascal Chukwu autoritaire à l’intérieur du haut de ses 2m18 (12 rebonds), Massagno a rapidement pris les commandes. Mais quelques réglages ont ensuite permis aux Ajoulots de limiter l’influence du meneur américain et rendre les coups à l’adversaire. Assez logiquement, les deux équipes rejoignaient les vestiaires après vingt minutes très rythmées sur un score serré de 44-42 en faveur des visiteurs.





Troisième quart fatal



Si le BCB semblait alors bien dans ses baskets, il s’est écroulé après la pause, asphyxié par le rythme effréné dicté par son adversaire. Eric Nottage a retrouvé des espaces, Dusan Mladjan, comme à son habitude, s’est régalé au shoot tandis que les intérieurs Marko Mladjan et Pascal Chukwu ont parfaitement fait le ménage dans leur peinture pour annihiler la plupart des tentatives adverses. Les quelques largesses offertes par la Red Team ont provoqué l’ire de son entraîneur Vladimir Ruzicic qui a brisé la triste ambiance du huis clos par quelques remontées de bretelles mémorables. Les murs du Chaudron en tremblent encore, tout comme Amir Savon et Marc Seylan.





Boncourt doit retrouver le rythme



Privés de compétition depuis le 27 octobre, à l’arrêt durant 10 jours de quarantaine, les Jurassiens ont semblé manquer cruellement de rythme et n’ont pas su imposer leur tempo. Le tir à 3 points inscrit au buzzer par Marko Mladjan en fin de troisième quart (56-71) a été un nouveau coup de massue. Jamais Boncourt n’a semblé en mesure de revenir sur des Tessinois tout simplement au-dessus de la mêlée, même privé de Westher Molteni. Le BCB n’a cependant pas à rougir avec trois défaites en cinq matches concédées contre trois membres du top 4 actuel. Les deux prochaines semaines serviront surtout à retrouver du rythme à l’entraînement avant d’accueillir Lugano le 6 décembre. /jpi