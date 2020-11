« Il faut devenir créatif pour garder la forme »

L’équipe de Suisse passe sous le nez de Kozic

L’Ajoulot Juraj Kozic, testé positif au coronavirus et à l'origine de la quarantaine du BCB, était pressenti pour s’envoler en Finlande avec l’équipe de Suisse dans le cadre des qualifications à l’Eurobasket 2022. Il ne figure pas dans la sélection finale de 12 joueurs annoncée ce lundi par Swiss Basketball et ne fera donc pas le déplacement avec l’équipe nationale qui affrontera la Serbie ce samedi et la Géorgie lundi prochain. /mmi