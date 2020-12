Le BC Boncourt totalement dépassé

Le BC Boncourt n’a pas su profiter de la venue de Lugano pour freiner sa chute. Impuissant face à des Tessinois qui se sont très aisément imposés 110-77 dimanche au Chaudron en Swiss Basketball League. Une quatrième défaite consécutive qui fait mal, inquiète par sa physionomie, face à un adversaire de qualité mais qui n’aura presque pas eu à forcer son talent. Le BCB reste englué au 7e rang du classement et a dit au revoir à une qualification en SBL Cup réservée au top 6 à l’issue du premier tour. « C’était un objectif, et il n’est pas réalisé », a concédé le directeur sportif boncourtois Clément Boesch à l’issue du match.





Une entame désastreuse déjà vue



Même privé de son meilleur scoreur et rebondeur Uros Nikolic, absent pour raisons familiales, Lugano a rapidement pris le large. La défense jurassienne est très vite apparue dépassée par la vivacité d’un Derek Jackson au four et au moulin (14 points, 12 passes décisives) ou du longiligne Elijah Minnie (25 points). Une entame catastrophique, comme mercredi à Monthey, plombée de plus belle par les 4 fautes de Juraj Kozic en à peine plus d’une minute et une adresse à trois points quasi inexistante avec un seul tir réussi sur 11 tentative à la mi-temps !