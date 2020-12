Le BCB stoppe l’hémorragie

Le BC Boncourt retrouve les joies de la victoire en Swiss Basketball League. Il a battu Nyon 97-77 samedi à domicile et met ainsi fin à une série de cinq revers de rang. Les Ajoulots, qui n'avaient plus joué depuis 10 jours, ont maîtrisé cette rencontre de bout en bout face à la lanterne rouge qui n’a pas encore gagné un seul match de championnat cette saison. Ils ont fait la différence à partir de la 2e moitié du 1er quart temps qu’ils ont bouclé avec une avance de 9 points. La Red Team a confirmé son ascendant en reléguant les Vaudois à 25 longueurs à mi-match. Les débats se sont ensuite davantage équilibrés et Nyon a réduit l’écart jusqu’à 11 unités, ce qui a engendré la colère de l’entraîneur de la Red Team Vladimir Ruzicic. Un excès d’humeur qui a fait son effet, puisque le BCB a ensuite pu conclure cette partie sans trembler pour signer sa troisième victoire de l’exercice. Les Jurassiens restent 7e du classement, à un point du top 5. /emu