Pas d’exploit pour le BCB, et pourtant…

Il n’y aura pas de beau cadeau de Noël pour le BC Boncourt. L’équipe jurassienne de Swiss Basketball League a perdu 88-81, mercredi soir, dans un duel contre Fribourg Olympic. Face à un des cadors du championnat, le BCB n’a pourtant pas démérité et a séduit. Les Ajoulots peuvent regretter certains mauvais choix opérés en fin de match qui ne lui ont pas permis d’enflammer les derniers instants de la partie. Au classement, le BCB est 7e avec deux points de retard sur Monthey.





Entame de match convaincante

Le BC Boncourt est très bien entré dans son match. Faisant preuve de beaucoup d’adresse au tir, il a rapidement pris les devants, menant d’un point à la fin d’un 1er quart-temps très offensif (28-27). La Red Team a même pris jusqu’à six longueurs d’avance au début du 2e quart-temps, emmenée notamment par un Devin Cooper inspiré et un Milos Jankovic autoritaire. Si le BCB s’est globalement montré séduisant, il a également profité de Fribourgeois maladroits dans un premier temps et en manque d’efficacité, à l’image de ses joueurs étrangers Boris Mbala et Sean Barnette.





Le réveil de Petar Aleksic

L’entraîneur fribourgeois Petar Aleksic a sonné la révolte de sa formation. Mécontent de la prestation des siens, il a pris un temps mort, toujours dans le 2e quart. Bien lui en a pris : son équipe a réalisé un partiel de 15-5 pour rentrer au vestiaire avec quatre longueurs d’avance (48-44) à la mi-temps, en resserrant notamment sa garde défensive et en trouvant très – trop – facilement des espaces dans l’arrière-garde ajoulote. Puisqu’on parle de défense, un élément prouve la montée en puissance des Fribourgeois : le BCB a marqué autant de points en un quart-temps que pendant les 18’04 qui ont suivi.





Le mérite de toujours y croire

Le BC Boncourt a pu regarder son adversaire dans les yeux jusqu’en toute fin de rencontre. Il est revenu à deux points des visiteurs au début du dernier quart-temps, même à un point ensuite après la transformation de deux lancers francs de son pivot Milos Jankovic (15 points mercredi). Les Ajoulots ont toutefois manqué de tranchant dans les derniers instants, opérant de mauvais choix. Les Fribourgeois, eux, ont pu s’appuyer sur leurs individualités pour conserver leur acquis, à l’image d’un bloc somptueux d’Arnaud Cotture.

Le BCB termine donc l’année par une défaite contre Fribourg Olympic. Reste que la performance des protégés de Vladimir Ruzicic est porteuse d’espoir. La Red Team avait perdu de 26 points il y a un mois et demi contre ces mêmes Fribourgeois… il n’y avait que sept points d’écart ce mercredi au Chaudron. Boncourt retrouvera les parquets le 3 janvier avec un déplacement à Bâle pour y défier les Starwings, qui comptent deux points de retard sur les Jurassiens dans la hiérarchie. /mle