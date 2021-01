Le BC Boncourt perd le match et son entraîneur

Ruzicic expulsé

Un coup de tonnerre s'est produit à la fin du troisième quart-temps: l'entraîneur du BCB a écopé de sa deuxième faute technique d’affilée et ainsi été expulsé. Vladimir Ruzicic a rejoint les vestiaires pour le reste de la partie et laissé ses joueurs seuls. Le Serbe a, au goût des arbitres, donné trop de voix sur le bord du terrain. Le capitaine Nemanja Calasan a pris les rênes de l’équipe pour le reste de la partie puisque le BCB, tout comme Monthey et les Starwings, ne dispose pas d’un coach assistant.