Devin Cooper entretient l’espoir d’un top 5 au buzzer

Il ne reste qu’une seconde quand Devin Cooper, isolé sur le côté gauche et en total déséquilibre face au défenseur, arme un shoot désespéré. Vous savez, ce shoot que vous prenez en vous retournant, celui dont vous n’osez pas espérer grand-chose. Celui de la dernière chance alors que Boncourt est mené 72-71. Mais celui dont le cri de victoire qui suit vous éreinte la voix et vous vide les poumons. Devin Cooper vient de sauver le match du BCB qui s’imposer au buzzer 74-72 sur le parquet de Lugano dans un match crucial dans la course au top 5. Une deuxième victoire d’affilée des plus précieux qui permet aux Jurassiens, toujours 7e avec 10 points, de revenir à hauteur de Lugano et Monthey (qui 2 matches de moins) et d’entretenir l’espoir d’une qualification directe pour les play-off.