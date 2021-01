Boncourt bondit au classement

Monthey ne gagne plus

Monthey, qui jouait son 3e match en 7 jours, subit ainsi une 4e défaite d’affilée en championnat. « On a toujours la même problématique : on perd trop de ballons et on ne se partage pas assez la balle, c’est ce qui cause notre perte », explique Marlon Kessler, ancien joueur du BC Boncourt, qui retrouvait le Chaudron sous les couleurs de Monthey.







Et voilà le top-5

Grâce à cette victoire, le BCB fait un bond au classement. Les Jurassiens sont propulsés de la 7e à la 5e place. Leur adversaire du soir fait le chemin inverse. « On a eu un premier tour très compliqué, entre les quarantaines et le manque de rythme. C'est une longue saison, on aurait voulu commencer comme ça en octobre mais ça montre qu'on a beaucoup de potentiel », réagit l'intérieur boncourtois Amir Savon.



Il reste deux matches à la Red Team dans ce 2e tour de championnat avant d’attaquer un 3e tour remodelé : ce dimanche à Massagno (3e) et le 10 février à Neuchâtel (4e). /mmi