Le BCB chute avec les honneurs face au leader

Le BC Boncourt titille les Lions de Genève. Les hommes de Vladimir Ruzicic ont perdu 97-91 (22-22 25-18 26-27 24-24) à domicile face au premier de la hiérarchie de Swiss Basketball League, samedi soir. Cette 4e défaite de rang pour le BCB est toutefois une performance de choix. Durant toute la rencontre, les Ajoulots ont fait douter le leader, passant proches de signer un exploit majuscule. Les Genevois ont finalement joué à l’expérience en fin de rencontre pour sortir gagnant de ce duel.





Et pourtant, le BCB a disputé plus d’un quart-temps sans sa meilleure gachette

Face à une formation qui n’a plus perdue depuis douze matches toutes compétitions confondues, le BCB aurait pu s’effondrer près de trois minutes avant la fin du 3e quart-temps lorsque son meilleur marqueur Devin Cooper s’est fait expulser. L’Américain, omniprésent jusque-là, a eu un geste revanchard après avoir estimé être victime d’une faute non-sanctionnée. Les Boncourtois n’ont toutefois pas baissé le rythme. Emmenés durant les 40 minutes par Juraj Kozic auteur de 27 points, ils ont montré un visage conquérant pour faire trembler le leader jusqu’au bout. Le BC Boncourt reste 6e du classement avec deux points d’avance sur la barre et à six longueurs de la 4e place. /tri





Le télégramme

BC Boncourt – Lions de Genève 91-97 (22-22 18-25 27-26 24-24)

Le Chauderon, huis-clos.

Arbitres : Michaelides/Balletta/Mazzoni

BC Boncourt : Cooper (14), J. Kozic (27), Jankovic (14), Calasan (11), Seylan (14), Savon (2), Wälti (7), Rentsch (0), P. Kozic (2), Sollberger (0).

Lions de Genève : Derksen (19), Nzege (14), Chabouh (0), Sabeckis (16), Jaunin (4), Ivanov (13), Maruotto (5), Jurkovitz (2), Adams (9), Kovac (14), Kuba (1).

Résultats : Starwings Bâle - SAM Massagno 57-79 (23-39). Lugano Tigers – Nyon 97-83 (56-53). Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 85-87 (46-37).

Classement : 1. Lions de Genève 18/34. 2. SAM Massagno 18/30. 3. Fribourg Olympic 17/24. 4. Union Neuchâtel 18/20. 5. Lugano Tigers 18/14. 6. Boncourt 18/12. 7. Monthey-Chablais 16/10. 8. Starwings Bâle 18/10. 9. Nyon 17/4.