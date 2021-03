Une Jurassienne remporte la SBL Cup

Justine Sollberger soulève son premier trophée avec Elfic Fribourg. Près de deux mois et demi après avoir joué ses premières minutes avec la première équipe, l’Ajoulote a remporté la Coupe de la Ligue samedi soir. Justine Sollberger et ses coéquipières ont dominé Helios 80-57 (27-13 22-19 16-11 15-14) en finale de la SBL Cup à Vevey. La Jurassienne a joué durant 34 secondes. Elfic Fribourg, portée par sa capitaine Marielle Giroud et ses 22 points et 14 rebonds, décroche son 5e titre sur les six dernières éditions. /tri