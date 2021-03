Le BCB s’est sabordé

Mener n’est pas gagner

Une première mi-temps peu rythmée et passive pour le BCB a permis à la pire attaque de Swiss Basketball League d’inscrire 53 points en 20’. Nyon, portée par ses deux intérieurs, l’ancien Boncourtois Amir Williams (37 points) et le Sénégalais de 40 ans Maleye N’Doye (20 points), n’a pas résisté au retour des vestiaires. Les Vaudois n’ont inscrit que 10 points dans le 3e quart-temps et Boncourt en a profité pour prendre le large avant d’être rejoint à 11’’ de la fin du temps réglementaire sur un lay-up d’Amir Williams (82-82).