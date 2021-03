La famille Ruzicic enfin réunie

A la tête de la Red Team, Vladimir Ruzicic endosse désormais une nouvelle casquette. L’entraîneur du BC Boncourt est aussi papa à plein temps : son fils Maksim et sa compagne Kristina ont en effet quitté la Serbie pour le rejoindre dans le Jura le mois dernier, après une séparation de six mois.



En raison de la crise sanitaire et des restrictions de voyage, Vladimir Ruzicic a vécu les premiers mois de la vie de son fils, né il y a un an, à distance. « Je me suis concentré sur le travail. Bien sûr ils m’ont manqué mais je n’ai pas trop pensé à ça. Si j’y avais pensé, ça aurait été très dur pour moi de gérer la situation ici », avoue l’entraîneur du BCB. « Le plus important est maintenant de passer du temps ensemble », se réjouit-il.