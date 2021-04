De la potion magique dans le Chaudron

Continuer de croire à la 5e place

Le BCB était à nouveau privé de Justin Solioz samedi soir, blessé à la cheville droite vendredi à l'entraînement, alors que l'arrière sort d'une convalescence de plusieurs semaines en lien avec sa cheville gauche. Eric Fongué, lui aussi blessé à la cheville depuis plusieurs semaines, s'est échauffé mais n'a pas foulé le parquet.

Le réveil des Ajoulots intervient peut-être un peu tard mais le BCB, bien aidé par la victoire de Neuchâtel face à Lugano, peut encore rêver à cette fameuse 5e place, objectif des dirigeants boncourtois à l’issue de la saison régulière et gage d’éviter les trois meilleures équipes du pays en quart de finale des play-off. La Red Team, toujours 7e du classement, devra pour cela remporter ses deux derniers matches face à Fribourg (samedi prochain) et Nyon (le 1er mai) et espérer la défaillance de Lugano et Monthey. /mmi