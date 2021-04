Des play-off raccourcis pour le BCB

Le format des play-off de Swiss Basketball League a été arrêté. La fédération suisse a annoncé samedi que les quarts et les demi-finales se disputeront au meilleur des trois matches, et non des cinq comme c’est habituellement le cas. La finale pourra, elle, se tenir en cinq actes. Cette nouvelle a plutôt été bien accueillie du côté du BC Boncourt qui est assuré de prendre part à ces séries finales : « Les dernières informations que nous avions eu faisaient état d’un format sous forme de match aller-retour, donc nous sommes satisfaits de pouvoir disputer de vraies séries et de pouvoir évoluer devant un petit peu de public, avec 50 spectateurs », explique Clément Boesch. Le directeur sportif du BCB précise que les places à disposition dans le Chaudron seront réservées aux partenaires du club et aux abonnés, pour qui les matches seront gratuits.