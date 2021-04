Le BC Boncourt dit adieu au top-5

C’est désormais mathématiquement acté, le BC Boncourt n’atteindra pas son objectif de top-5 au terme de la saison régulière. Il a été battu sur le parquet de Fribourg Olympic 100-61 (55-29) samedi lors de l’avant-dernière journée de Swiss Basketball League. Le 3e du classement n’a laissé aucune chance à la Red Team, qui était déjà menée de 15 points après le premier quart temps. Les Jurassiens n’ont, notamment, pas été assez précis au tir pour espérer faire douter leur adversaire, avec 39% de réussites à 2 points et 22% à 3 points. Juraj Kozic a été le Boncourtois le plus en vue avec 19 points inscrits. Toujours privé d’Eric Fongué, le coach Vladimir Ruzicic a en plus dû composer dans Amir Savon. L’intérieur s’est blessé à l’épaule après avoir reçu un coup à l’entraînement et la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Le BC Boncourt est 8e du classement, à deux longueurs de la 6e place. Il disputera son dernier match de saison régulière samedi prochain dans le Chaudron contre Nyon. /emu