Soirée portes ouvertes organisée par Boncourt

Le BC Boncourt n’a jamais été en mesure de chatouiller le champion de Suisse en titre. Les Jurassiens sont menés 1-0 en quart de finale des play-off après leur défaite 105-53 mercredi soir à Fribourg en Swiss Basketball League. Seuls Juraj Kozic (17 points) et Milos Jankovic (16 rebonds) ont tenté de maintenir la tête de la Red Team hors de l’eau.







Entame de match cauchemardesque

Boncourt qui arrose à trois points mais qui ne marque pas : les Jurassiens ont été menés 13-0 avant d’inscrire leurs premiers points de la partie après plus de 3’30’’ de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, le meilleur marqueur de la Red Team a définitivement quitté le parquet en fin de premier quart-temps. L’Américain Devin Cooper s’est rendu coupable d’une faute anti-sportive puis d’une faute technique quelques minutes plus tard, synonymes de disqualification et de retour au vestiaire.







A la recherche de l’adresse perdue

Auteurs de 70 tentatives au tir et seulement 20 rentrées (28%), les joueurs de Vladimir Ruzicic n’ont pas su compenser leur manque d’adresse par une défense solide. Ils ont au contraire offert des rotations et des tirs confortables aux hommes de Petar Aleksic, ancien mentor du coach jurassien. La défense de zone privilégiée par le BCB mercredi soir a pris l’eau et encaissé 100 points ou plus pour la 3e fois de la saison face à Fribourg. Une tactique « cache-misère », selon notre consultant et ancien entraîneur de Boncourt Romain Gaspoz.





Plus le droit à l’erreur

La logique a été respectée entre l’ogre fribourgeois, 2e de la saison régulière, et le Petit Poucet jurassien, au bénéfice de l’avant-dernière place qualificative pour les play-off. Le BC Boncourt se retrouve dos au mur dans cette série et devra s’imposer ce vendredi dans un Chaudron tiède (maximum 50 spectateurs) pour rester en vie. Une 2e défaite signifierait la fin de la saison pour les Jurassiens. /mmi