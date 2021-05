Ruzicic-Aleksic, le match dans le match

Un duo qui n’a pourtant pas fait de l’entraîneur boncourtois le parfait disciple de son mentor. « Ah non, ce ne sont pas les mêmes », sourit l’ailier du BCB Éric Fongué qui a joué sous les ordres des deux coaches. « Aleksic met énormément d’implication sur la défense. Et Vladimir c’est quelqu’un qui veut changer le jeu avec l’attaque. C’est le jour et la nuit. Ce que j’apprécie beaucoup avec Vladimir, c’est qu’il nous laisse nous exprimer comme on le sent, on est plus libre. C’est quelque chose que l’on voit peu dans notre sport ». Ruzicic l’instinctif. Aleksic le méticuleux. Deux écoles, mais deux hommes qui se connaissent par cœur. « Je sais comment son équipe joue. J’ai aussi entraîné plusieurs joueurs de Fribourg, lorsque j’étais à l’académie puis comme assistant. Mais on doit davantage se concentrer sur notre attaque », lâche « coach Vlado ».