L’élimination malgré une réaction

Le cœur et l’orgueil ne suffisent pas face au champion de Suisse en titre. Le BC Boncourt n’a pas réussi à renverser Fribourg Olympic en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. La Red Team a été battue 88-65 vendredi soir dans le Jura lors du 2e acte de cette série. Elle perd ce duel 2-0 et voit sa saison prendre fin. Les protégés de Vladimir Ruzicic ont toutefois affiché un tout autre visage que mercredi soir à Fribourg. Ils bouclent leur exercice en ayant relevé la tête et, en partie, lavé l’affront du 1er acte.





Le BCB ne tient pas la distance

Les Jurassiens sont parvenus à tenir tête au récent finaliste malheureux de la Coupe de Suisse dans le 1er quart. C’est à l’approche de la mi-temps que le BCB a vu son adversaire prendre le large. Mené de trois points après 17’13’’, il a rejoint les vestiaires avec un passif de onze unités. Le collectif ajoulot n’a jamais su s’en relever. L’écart a été réduit à sept points à la 22e mais les visiteurs ont enclenché le turbo dans la foulée pour ne plus jamais être inquiétés.





L’adresse et le banc pour Olympic

Le BC Boncourt n’a pas su répondre à la réussite fribourgeoise. Olympic a bouclé le match avec 74% d’efficacité à deux points, contre 37% pour la Red Team. Ajoutez à cela l’apport du banc - 8 points pour le BCB, 34 pour les visiteurs – et vous obtenez les éléments essentiels de la défaite jurassienne. Boncourt aura eu le mérite de relever la tête après la déculottée de mercredi soir. Mais il n’avait pas les armes pour poursuivre sa saison face à l’un des cadors du championnat. /mle-msc