Le BC Boncourt prépare la « saison 1 »

Quel visage aura le BCB version 21-22 ?

Le regard est déjà tourné vers le prochain exercice alors le club ajoulot a annoncé dimanche la prolongation du contrat de son entraîneur Vladimir Ruzicic pour trois saisons. « Notre entraîneur fait avec les moyens du bord. C'est un projet sportif avant tout, il a une relation spéciale avec les joueurs, il nous permet aussi d’attirer des joueurs à Boncourt », explique le directeur sportif de la Red Team.

Du côté du contingent, le capitaine Nemanja Calasan qui a obtenu la nationalité suisse cette année sera lui aussi de la partie la saison prochaine. « On a envie de construire sur la continuité, après c’est le marché qui nous dira si on peut se permettre de garder certains joueurs », complète Clément Boesch. Une certitude : « L’équipe se construira autour de trois étrangers plus Nemanja Calasan, c’est un minimum vital pour être compétitif en Suisse ». Le directeur sportif du BCB annonce enfin un budget stable pour l'année prochaine, de plus de 690'000 francs. /lbe-mmi