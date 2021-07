Julien Wälti reste à Boncourt

Le BC Boncourt continue de miser sur la stabilité de son effectif. Après les prolongations de Marc Seylan, Juraj et Petar Kozic et Nemanja Calasan, le club ajoulot de Swiss Basketball League annonce ce vendredi la prolongation de Julien Wälti. Le joueur suisse de 22 ans et le BCB ont resigné pour une saison supplémentaire. L’ailier a rejoint la Red Team au début de la saison dernière en provenance de Morges St-Prex. Il a cumulé 3,2 points, 1,1 rebond et 0,3 passe décisive lors de la dernière saison régulière de SBL et parfois enflammé le Chaudron derrière la ligne à trois points. /comm-mmi