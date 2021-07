Réforme « gênante » des indemnités de formation

Cette réforme pousse les clubs aux moyens limités à revoir leur stratégie de recrutement. « On doit se tourner vers des éléments plus jeunes ou plus vieux, ou des joueurs qui ont été formés à l’étranger », explique le dirigeant jurassien. Clément Boesch n’y va pas par quatre chemins au moment de conclure : « Aujourd’hui, des joueurs de 20 à 25 ans formés en Suisse ne sont pas intéressants pour nous, dans notre réalité ». La facture globale peut vite grimper à plusieurs dizaines de milliers de francs et donc devenir rédhibitoire au moment de la création d’un effectif. /jpi-msc