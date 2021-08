Le BCB a sué pour sa reprise

Parmi les derniers arrivées, le Français Eric Katenda, déjà passé en Suisse et qui n’est autre que le cousin du joueur boncourtois Marc Seylan, les deux Américains Derek Jackson et Brent Jackson (sans liens de parenté) ou encore le jeune Patrick Kovac. « On a un très bon groupe de gars, je suis impatient de commencer la saison. On apprend à se connaître depuis lundi, les rôles de chacun commencent à se mettre en place. Et on a un groupe très prometteur », souligne déjà Eric Katenda avec le sourire, par ailleurs très agréablement surpris par l’accueil des supporters jurassiens.