Deux sur deux pour le BCB au Luxembourg

Le BC Boncourt fait le plein de confiance en vue de la saison de Swiss Basketball League. L’équipe de Vladimir Ruzicic a gagné ses deux matches dans le tournoi international amical de Contern au Luxembourg ce week-end. Elle a dominé la formation évoluant à domicile 90-85 (12-20, 20-18, 36-22, 25-22) samedi. Juraj Kozic s’est particulièrement mis en évidence en terminant meilleur marqueur du BCB avec 21 points. Les recrues américaines Derek Jackson et Brent Jackson ont été les deux joueurs les plus utilisés avec 33’09’’ et 30’37’’ de jeu.





Victoire en finale dimanche

Le BC Boncourt a remis l’ouvrage sur le métier dimanche en finale contre une autre équipe de 1re division luxembourgeoise. Il a battu Arantia Larochette 100-78 (20-20, 22-13, 30-24, 28-21). Les Jurassiens ont pris le large après la mi-match en prenant 15 points d’avance. Leur adversaire n’a jamais pu revenir au score. Le Français Jason Ricketts a évolué en test sous les couleurs ajoulotes durant ces deux rencontres de préparation. Sa situation sera évaluée dans les prochains jours selon le directeur sportif du BCB Clément Boesch. Ce dernier nous a aussi indiqué que le Tchèque Adam Kejval n’a pas été retenu par le staff. Il avait joué le dernier match amical du BC Boncourt contre Ehingen Urspring. /tri