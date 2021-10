Le BC Boncourt lorgne le top 4

Le BC Boncourt n’y va pas par quatre chemins au moment de dévoiler son objectif de saison. « Vous pouvez nous mettre dans le top 4 », a lancé Juraj Kozic ce jeudi sur RFJ. Invité de La Matinale en compagnie du directeur sportif ajoulot Clément Boesch, l’ailier de la Red Team veut voir son équipe réduire l’écart qui la sépare des trois favoris au titre que sont Fribourg, Genève et Massagno. Le BCB va lancer son championnat de Swiss Basketball League samedi dans le Chaudron. Il reçoit la visite de Lugano à 17h30 (match à vivre sur RFJ en direct dès 17h15). Clément Boesch ne peut qu’abonder dans le sens de son joueur. « On est plus équilibré que la saison dernière, note le dirigeant ajoulot. On a un vrai duo américain qui se soutient sur et en dehors du terrain. »