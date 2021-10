Le BC Boncourt au complet

Un second renfort français rejoint les rangs du BC Boncourt. L’ailier Jason Ricketts (193cm et 102kg), en test depuis quelques semaines avec le club de basketball ajoulot, signe officiellement avec la Red Team. Annonce faite par le BCB ce vendredi. Le directeur sportif Clément Boesch avait affirmé sur RFJ rechercher un onzième et dernier joueur pour renforcer « notamment le secteur intérieur ». C’est finalement l’ailier de bientôt 22 ans qui signe dans le Jura et rejoint son compatriote Eric Katenda.





Présence incertaine samedi

Jason Ricketts évoluait la saison dernière avec Pully Lausanne en Ligue B, sous les ordres du Jurassien Randoald Dessarzin. Il a notamment tourné à 15,5 points et 7,8 rebonds en 4 matches de play-off la saison dernière. Sa participation au premier match de la saison de Swiss Basketball League, ce samedi dans le Chaudron face à Lugano (à suivre en direct sur RFJ dès 17h15 avec notre consultant Alexis Herrmann), est encore incertaine en raison de démarches administratives en cours, précise le BCB. /comm-mmi