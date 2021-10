La faim de lion du BCB ne suffit pas

Trop court en prolongation

Eric Katenda sorti sur cinq fautes dans le 4e quart-temps, Brent Jackson sur le banc après une blessure à la cheville : Boncourt a mené durant 25 minutes mais a finalement craqué en prolongation. Les Jurassiens n’ont inscrit que 2 points en 5 minutes contre 8 pour les Genevois. « En prolongation, on a manqué 6 tirs et on n’est pas allé au rebond deux fois. Et ça nous coûte la victoire. Ces petits détails nous coûtent la victoire », explique l'entraîneur des Ajoulots Vladimir Ruzicic. « On a contrôlé, je dirais, 90% du match. C’est probablement notre meilleur match en termes d’énergie », se réjouit-il.