Nemanja Calasan, couteau suisse du BC Boncourt

D’entraîneur à coéquipier

Nemanja Calasan joue actuellement les premiers rôles dans le championnat de 1re ligue, à la tête de la jeune équipe de Jura Basket. Il y encadre notamment Johan Sollberger et Petar Kozic, qui sont aussi ses coéquipiers en Swiss Basketball League. « Ce n’est pas facile. Comme coach tu es un leader, un modèle pour les jeunes joueurs, et c’est vraiment important de construire la limite : maintenant je suis ton coéquipier et maintenant je suis ton coach », explique Nemanja Calasan.