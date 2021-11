Le BC Boncourt s'est fait peur

Le BCB dilapide son matelas de 19 points d'avance

Boncourt avait pourtant la possibilité de s’éviter une fin de match crispante en arrivant à la pause avec un joli matelas de 17 points (56-39). Une avance, qui a grimpé jusqu'à 19 points, construite grâce un très bon deuxième quart temps et une réussite insolente à trois points (60% en première mi-temps) tandis que Monthey traversait un passage à vide. « Mais le basket est un sport de runs », lâchait Marc Seylan à la fin du match. En effet, ce joli pécule s’est progressivement étiolé après le retour des vestiaires. La faute au retour des errements défensifs et à des Ajoulots parfois un peu trop « facile » offensivement, gênés ensuite par la défense en zone proposée par Monthey-Chablais. Le meneur valaisan Jacori Payne, insaisissable, a fait terriblement mal la défense boncourtoise par son explosivité et a fortement contribué à ramener son équipe à un point des locaux dans les dernières minutes !