Un seul être manque au BCB et tout est…plus compliqué

Union Neuchâtel impose son basket

La défense neuchâteloise a réussi, pour la première fois de la saison, à brider le BCB à moins de 80 points à domicile. Union Neuchâtel a aussi largement dominé les débats dans la raquette (50-22). A Boncourt, plusieurs joueurs ont semblé en-dessous des débats : Marc Seylan (5’ de jeu dimanche) doute et n’arrive pas à décoller depuis le début de la saison. « J’ai eu des périodes de bas, dans le dur », confie celui qui a longuement discuté avec son entraîneur après la partie. Jason Ricketts (7’ de jeu dimanche) n’est pas non plus à la hauteur. « Il doit apporter plus de consistance dans son jeu. L’énergie c’est bien mais quand on n’exécute pas correctement on a un problème », explique Vladimir Ruzicic.